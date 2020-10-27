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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonların devam etti bilgisinin yer aldığı açıklamada teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanırken,

"Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

 

Berna Akkaya
Editör


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