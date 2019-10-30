DHA'nın servis ettiği 'Münbiç İlerleyişi" dünya basınında 

muhabiri Uğur Can'ın fotoğraflarından gördü. Uğur Can'ın fotoğrafları, dünya medyasında geniş yer buldu.

muhabirleri Uğur Can ile Hasan Dönmez de TSK birliklerinin Münbiç'e doğru intikalini anbean takip etmişti.

muhabiri Uğur Can oldu. Fotoğrafları uluslararası medya kuruluşlarında yer alan Uğur Can, "Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şey" dedi.

NIN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ İLE ÖĞRENDİ"

nın fotoğrafları ve görüntülerinden öğrendi dünya Münbiç operasyonunu. En sıcak bölgede sadece biz vardık. İlk bizim görüntülerimiz ve fotoğraflarımız servis edildi. Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şeydi. Biz orada olmaktan ve askerimizin yanında olmaktan gurur duyduk. Ekip arkadaşım Hasan Dönmez'le çalıştık, onun görüntüleri dünya televizyonlarında yayınlandı diye konuştu.

"YABANCI BASIN GÜVENİRLİĞE ÖNEM VERİYOR"

Özellikle savaş bölgelerinde çekilen görüntü ve fotoğraflarda manipülasyonların olduğunu ve yabancı basının bölgeden gelen fotoğrafların güvenirliğine önem verdiğini dile getiren Can sözlerini şöyle sürdürdü:

"FOTOĞRAFLARIMIZA ASLA MÜDAHALE ETMİYORUZ"

olarak bu güvenirliliğe çok dikkat ediyoruz. Fotoğraflarımıza asla müdahale etmiyoruz. Ajanslar da bunu çok iyi biliyorlar" dedi

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA