DHA'ya ödül
foto muhabiri Harun Özalp, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasına ilişkin çektiği fotoğraf ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin "İzzet Kezer Haber Fotoğraf" ödülüne layık görüldü.foto muhabiri Harun Özalp'ın "İzzet Kezer Haber Fotoğraf" ödülüne...
foto muhabiri Harun Özalp, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasına ilişkin çektiği fotoğraf ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin "İzzet Kezer Haber Fotoğraf" ödülüne layık görüldü.
foto muhabiri Harun Özalp'ın "İzzet Kezer Haber Fotoğraf" ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Özalp'ın çektiği fotoğraf ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı. Ödüllerin 13 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.
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Kaynak: DHA
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