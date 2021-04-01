DHBT sınav yerleri açıklandı mi 2021? DHBT giriş belgesi alma ekranı

DHBT sınav yerleri açıklandı mi 2021? ÖSYM, salgın nedeniyle 11 Nisan'a ertelenen DHBT sınavının giriş belgelerini erişime açtı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için giriş belgesi nasıl alınır sorusu araştırılıyor. İşte DHBT giriş belgesi alma ekranı...

DHBT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Yurt genelindeki adayların merakla beklediği DHBT sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DHBT GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurumlarına atanmak için sınavda ter dökecek adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Ancak ÖSYM Başkanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde uygulanacak.