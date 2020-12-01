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DHBT sınavı ertelendi mi 2020? KPSS DHBT sınavı iptal mi oldu 27 Aralık?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı hakkında son dakika kararı verildi. Peki DHBT sınavı ertelendi mi 2020? KPSS DHBT sınavı iptal mi oldu 27 Aralık? İşte yeni gelişmeler...

DHBT sınavı ertelendi mi 2020? KPSS DHBT sınavı iptal mi oldu 27 Aralık?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle patlayan vaka artışlar yapılacak sınavları da etkiledi. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlar içinde bir karar varıldı. KPSS'nin DHBT oturumu için de ÖSYM'den sıcak bir açıklama geldi. Peki DHBT sınavı ertelendi mi 2020? KPSS DHBT sınavı iptal mi oldu 27 Aralık?

2020-KPSS DHBT SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU
(01 Aralık 2020)

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DHBT sınavı ertelendi mi 2020? KPSS DHBT sınavı iptal mi oldu 27 Aralık?

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin, ''Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.'' açıklamasında bulundu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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