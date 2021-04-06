ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan KPSS'nin DHBT oturumu 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlarda 27 Aralık'ta yapılması planlanan 2020-DHBT koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. ÖSYM Başkanlığı yeni takvimi duyurdu. Buna göre DHBT 11 Nisan Pazar günü uygulanacak.

DHBT SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA 2021?

DHBT sınavında adaylara, 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20

soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.

Konu başlıkları şöyle;

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardır.

Konu başlıkları şöyle;

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet

DHBT giriş belgesi alma ekranı

KPSS DHBT SINAV SÜRESİ 2021 NE KADAR?

DHBT sınavı 60 dakika sürecektir. ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan DHBT kılavuzunda yer ala bilgide, ''DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.'' denildi.

11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?