Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. DHBT sınavı kaç soru kaç dakika 2021? KPSS DHBT sınav süresi ne kadar?

DHBT sınavı kaç soru kaç dakika 2021? KPSS DHBT sınav süresi ne kadar?

11 Nisan 2021 tarihinde KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı uygulanacak. Diyanet işlerinde görev almak isteyen adayların katılım göstereceği sınavın kılavuzunda DHBT sınavı kaç soru kaç dakika 2021? KPSS DHBT sınav süresi gibi sorulara yanıt verildi. İşte KPSS DHBT kılavuzuna göre detaylı bilgiler...

DHBT sınavı kaç soru kaç dakika 2021? KPSS DHBT sınav süresi ne kadar?

ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan KPSS'nin DHBT oturumu 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlarda 27 Aralık'ta yapılması planlanan 2020-DHBT koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. ÖSYM Başkanlığı yeni takvimi duyurdu. Buna göre DHBT 11 Nisan Pazar günü uygulanacak. 

DHBT SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA 2021?

DHBT sınavında adaylara, 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 
soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.

Konu başlıkları şöyle;

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde  sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön  lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını  içeren sorulardır. 

Konu başlıkları şöyle;

a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet

DHBT sınav yerleri açıklandı mi 2021? DHBT giriş belgesi alma ekranıDHBT giriş belgesi alma ekranı

KPSS DHBT SINAV SÜRESİ 2021 NE KADAR?

DHBT sınavı 60 dakika sürecektir. ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan DHBT kılavuzunda yer ala bilgide, ''DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna  katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru  tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar  adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans  başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.'' denildi. 

11 Nisan'da hangi sınav var 2021? 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT