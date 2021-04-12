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DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 11 Nisan'da yapılan KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların katılım sağladığı DHBT sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde merkezi olarak uygulandı. Sınavın bitiminden itibaren binlerce kişi DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunu araştırmaya başladı. İşte sonuçlarınızı öğrenebileceğiniz KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı ...

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 11 Nisan'da yapılan KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı

DHBT sınav sonuçları hakkında bilgiler yoğun ilgi görüyor.  2020 KPSS DHBT sınavı koronavirüs salgını nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti. Sınav Pazar günü tamamlandı. Peki DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?  İşte  11 Nisan'da yapılan KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı ...

DHBT SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) KPSS'nin bir oturumudur. Sınav 11 Nisan'da gerçekleştirilmiştir. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın sonuçları hakkında henüz bir tarih belirtilmemiştir. ÖSYM'den DHBT sonuçları hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. 

Adaylar sonuçlar açıklandığında T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişim sağlayabileceklerdir.

KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 11 Nisan'da yapılan KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı

DHBT SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

DHBT soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. 3 gün içerisine erişime açılması beklenen sınav soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA!

DHBT KAÇ YIL GEÇERLİ?

DHBT puanları 2 yıl geçerlidir. Adaylar puanlarını 2 yıl kullanabilmektedir. 

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 11 Nisan'da yapılan KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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