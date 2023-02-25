Dhia Eddine Benyahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dhia Eddine Benyahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dhia Eddine Benyahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dhia Eddine Benyahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dhia Eddine Benyahia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dhia Eddine Benyahia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dhia Eddine Benyahia'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dhia Eddine Benyahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dhia Eddine Benyahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2022 yılında JS Saoura
Dhia Eddine Benyahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dhia Eddine Benyahia şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.