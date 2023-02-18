Dhiaeddine Jouini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dhiaeddine Jouini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dhiaeddine Jouini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dhiaeddine Jouini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dhiaeddine Jouini 1 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da ضياءالدين الجويني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dhiaeddine Jouini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dhiaeddine Jouini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dhiaeddine Jouini'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dhiaeddine Jouini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dhiaeddine Jouini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dhiaeddine Jouini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dhiaeddine Jouini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Olympique Beja

9 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Dhiaeddine Jouini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dhiaeddine Jouini şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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