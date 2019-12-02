DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı

DENİZLİ'de hakkında DHKP-C terör örgütü üyeliği nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde önceki Cumartesi günü düzenledikleri operasyonda bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yakalanan kişinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılandığı mahkemeden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve arandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA