DHKP-C’nin kritik ismi yakalandı!

Bugün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından önemli bir operasyona imza atıldı. DHKP-C'nin avukat yapılanmasının kritik isimlerinden olan Oya Aslan İstanbul’da yakalandı.

YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE BULUNUYORDU

Yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Oya Aslan hakkında örgütün avukat yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmış ama Aslan adreslerinde bulunamamıştı.

Şüpheli avukat, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyor.