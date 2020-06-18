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DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı

İzmir'de terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan M.S.D. yakalandı.

DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu. 

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

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Editör Ekibi


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