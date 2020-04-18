DHMİ Genel Müdürü Keskin’den Atatürk Havalimanı açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden pandemi hastanesi hakkında açıklamada bulundu ve yapılan eleştirilere cevap verdi.

Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan ve 45 günde bitirilmesi planlanan pandemi hastanesinin yeri konusunda sosyal medyada çıkan eleştirilere Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin cevap verdi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan Genel Havacılık ve Kargo hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Keskin, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'na devreden Atatürk Havalimanı'nda pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan Sahra Hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Genel havacılık ve kargo operasyonları 05/23 pistinden Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleşiyor" dedi.

"Pistler zaten kullanılamıyordu"

Atatürk Havalimanı'nda pandemi hastanesinin yapımına başlanmasının ardından sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçek olmadığını Twitter hesabından paylaşan Keskin, "İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor. Hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduk. 14 kurala riayet ettiğimiz bu günlerde özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA