2021 yılında bir çok kurum personel alımı ilanı yayımladı. İş arayan binlerce kişinin gözü kulağı personel, memur, işçi alımı ilanlarındaydı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) da 2021 yılı için personel alım ilanı yayımladı. Peki; DHMİ personel alımı başvuru 2021 ne zaman? DHMİ memur alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları.

DHMİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

DHMİ tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alınacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8 Şubat'tan 26 Şubat'ta kadar "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

BAŞVURU EKRANI

SINAV TARİHİ VE YERİ

Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.

SINAV HAKKINDA

Sınava katılarak başarılı olan adayların yazılı sınav sonrasında sözlü sınavları yapılacak. Sözlü sınavlara ilişkin adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.

DHMİ MEMUR MAAŞLARI

Devlet Hava Meydanları İşletmesinde memur olarak çalışan bir kişiye bütün ek gelirler dahil olmak üzere aylık 6 bin TL üzerinde verilir. DHMİ memurlarının aylık ellerine geçen para çalıştıkları havalimanı veya havaalanın iş yoğunluğuna göre ek gelirlerle birlikte en az 8 bin TL, en fazla 11 bin TL arasına değişmektedir.