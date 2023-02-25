Di Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Di Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Di Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Di Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Di Gao 6 Ocak 1990 tarihinde Qufu, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高迪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Di Gao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Di Gao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Di Gao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Di Gao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaodi18/

Di Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Di Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Di Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Di Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2013 yılında HZ Greentown

1 Aralık 2013 yılında SD Luneng

24 Şubat 2014 yılında SH Greenland

28 Şubat 2017 yılında JS Suning

31 Aralık 2017 yılında SH Shenhua

1 Ağustos 2020 yılında CC Yatai

12 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

3 Mart 2021 yılında ZJ FC

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

29 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Di Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Di Gao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Di Gao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 22 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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