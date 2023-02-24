Di Mateo Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Di Mateo Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Di Mateo Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Di Mateo Lovric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Di Mateo Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Di Mateo Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Di Mateo Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Di Mateo Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Di Mateo Lovric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Di Mateo Lovric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Di Mateo Lovric 8 Ocak 2000 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Di Mateo Lovrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Di Mateo Lovric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Di Mateo Lovric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Di Mateo Lovric'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Di Mateo Lovric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Di Mateo Lovric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Di Mateo Lovric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Di Mateo Lovric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2014 yılında Hajduk Alt.

10 Ağustos 2015 yılında RNK Split U17

18 Ağustos 2017 yılında Lokomotiva U19

31 Ağustos 2018 yılında Osnabrück U19

16 Ağustos 2019 yılında Hrv Dragovoljac

9 Eylül 2020 yılında Junak Sinj

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında VfB Auerbach

29 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Di Mateo Lovric kimdir

Di Mateo Lovric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Di Mateo Lovric şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Di Mateo Lovric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U15 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Di Mateo Lovric nereli

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