Diaby’ye maçtan önce 200. gol plaketi

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golünü atan Diaby'ye Denizlispor karşılaşması öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede takımının 2. golünü atan Abdoulay Diaby, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golüne de imzasını atarken, plaketini Denizlispor karşılaşması öncesinde aldı. Siyah-beyazlıların bu stattaki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor karşısında Dusko Tosic kaydetmişti.

Kaynak: İHA