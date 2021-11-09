Diagne'nin canlı yayını izleyenleri kahkahaya boğdu! Banyo'da gözlük ve atkı takarak İrem Derici şarkısı dinledi!

Galatasaray'a geldiği günden itibaren hem saha içinde hem de saha dışında en çok konuşulan isimlerin başında gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, daha önce yaptığı paylaşım ve canlı yayınlarla taraftarları güldürmüştü. Bu kez banyoda canlı yayın açan Diagne, gece vakti güneş gözlüğü ve atkıyla görüldü. Arka planda da İrem Derici şarkısı açan yıldız futbolcunun o halleri izleyenleri güldürdü.

VİDEOSUYLA İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Yayının sona ermesinin ardından o anların videosunun kaydeden bazı kişiler diğer sosyal medya platformunda paylaşınca, görüntüler olay oldu. Twitter'da Diagne'nin videosu birçok kişi tarafından paylaşılırken bazı Galatasaray taraftarı ise oyuncuya tepki gösterdi. Senegalli oyuncunun sadece futbola odaklanmasını isteyen taraftarlar bu tarz şeylere zaman ayırarak beklenilen performansın uzağında kalmasını eleştirdi.

İREM DERİCİ YANIT VERDİ

Öte yandan Diagne'nin bu paylaşımı İrem Derici de sessiz kalamadı. Twitter hesabında bu videoyla karşılaşan Derici, komik bir halde kendi şarkısını dinleyen futbolcuya "Napıyon gül bahçem" diyerek esprili bir dille cevap verdi. Bazı kullanıcılar ise Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda bu şarkıyı Diagne ile birlikte İrem Derici'nin söylemesi yönünde istekte bulundu.