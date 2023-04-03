Diamant Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamant Ramazani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diamant Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diamant Ramazani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.