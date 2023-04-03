Diamant Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamant Ramazani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diamant Ramazani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diamant Ramazani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diamant Ramazani 18 Şubat 1999 tarihinde Berchem-Sainte-Agathe şehrinde doğmuştur. Burundi,Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diamant Ramazani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Diamant Ramazani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Diamant Ramazani'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diamant Ramazani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diamant Ramazani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren II
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
18 Ekim 2021 yılında Lokeren-Temse
21 Eylül 2022 yılında UD Almería B
Diamant Ramazani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diamant Ramazani şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RSC Anderlecht (2008-2011), KSC Lokeren (2011-2014), Thamesmead Town FC (2014-2016), KSC Lokeren (2016-2017)
Diamant Ramazani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Burundi takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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