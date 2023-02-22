Diamantis Chouchoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamantis Chouchoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diamantis Chouchoumis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diamantis Chouchoumis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Diamantis Chouchoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamantis Chouchoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diamantis Chouchoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamantis Chouchoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diamantis Chouchoumis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diamantis Chouchoumis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diamantis Chouchoumis 17 Temmuz 1994 tarihinde Aliveri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Διαμαντής Χουχούμης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diamantis Chouchoumis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diamantis Chouchoumis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diamantis Chouchoumis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diamantis Chouchoumis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diamantis Chouchoumis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Diamantis Chouchoumis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diamantis Chouchoumis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

29 Temmuz 2017 yılında Slo. Bratislava

11 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

25 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

Diamantis Chouchoumis kimdir

Diamantis Chouchoumis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diamantis Chouchoumis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Diamantis Chouchoumis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diamantis Chouchoumis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Sarantis Tselebakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarantis Tselebakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sarantis Tselebakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarantis Tselebakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Kukucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kukucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Kukucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kukucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dalibor Vecerka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Vecerka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dalibor Vecerka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Vecerka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi