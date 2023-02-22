Diamantis Chouchoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diamantis Chouchoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diamantis Chouchoumis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diamantis Chouchoumis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diamantis Chouchoumis 17 Temmuz 1994 tarihinde Aliveri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Διαμαντής Χουχούμης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diamantis Chouchoumis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diamantis Chouchoumis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diamantis Chouchoumis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diamantis Chouchoumis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diamantis Chouchoumis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diamantis Chouchoumis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diamantis Chouchoumis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

29 Temmuz 2017 yılında Slo. Bratislava

11 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

25 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

Diamantis Chouchoumis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diamantis Chouchoumis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Diamantis Chouchoumis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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