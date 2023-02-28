Dian Talkhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dian Talkhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dian Talkhatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dian Talkhatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dian Talkhatov 4 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Диан Талхатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dian Talkhatov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dian Talkhatov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dian Talkhatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dian Talkhatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dian Talkhatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dian Talkhatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sogdiana

1 Mart 2021 yılında Bunyodkor

1 Şubat 2022 yılında Sogdiana

Dian Talkhatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dian Talkhatov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dian Talkhatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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