Dianzuo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dianzuo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dianzuo Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dianzuo Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dianzuo Liu 26 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘殿座 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dianzuo Liu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dianzuo Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dianzuo Liu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dianzuo Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dianzuo Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dianzuo Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dianzuo Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

1 Ocak 2015 yılında GZ R&F

12 Şubat 2016 yılında GZ Evergrande

29 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Dianzuo Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dianzuo Liu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dianzuo Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 12 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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