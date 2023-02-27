Diar Grabanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diar Grabanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diar Grabanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diar Grabanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diar Grabanica 17 Mart 2004 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diar Grabanica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Diar Grabanica'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diar Grabanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diar Grabanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diar Grabanica şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.
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