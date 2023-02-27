Diar Vokrri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diar Vokrri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diar Vokrri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diar Vokrri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diar Vokrri 27 Haziran 2004 tarihinde Sfeçël şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diar Vokrri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diar Vokrri, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diar Vokrri'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Diar Vokrri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diar Vokrri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında FC Llapi

Diar Vokrri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diar Vokrri şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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