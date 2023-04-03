Dias Fumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dias Fumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dias Fumo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dias Fumo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dias Fumo 1 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Dias Sebastião Fumo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dias Fumo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFS - Managing Football Stars yapmaktadır. Dias Fumo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dias Fumo'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Dias Fumo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dias Fumo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında LD Maputo
3 Ağustos 2021 yılında SC Farense A23
Dias Fumo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dias Fumo şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Dias Fumo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Mozambik U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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