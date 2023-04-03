Dias Fumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dias Fumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dias Fumo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dias Fumo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.