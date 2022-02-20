Diaspora ne demek, TDK'ya göre Diaspora kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diaspora ne demek? Diaspora TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diaspora kelimesi. Peki diaspora ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diaspora nedir, diaspora kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİASPORA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diaspora kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diaspora kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diaspora kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer

- Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu

- Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu

