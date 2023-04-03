Diawara Bakary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diawara Bakary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diawara Bakary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diawara Bakary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diawara Bakary 10 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diawara Bakary Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diawara Bakary'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Diawara Bakary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diawara Bakary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Diawara Bakary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diawara Bakary şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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