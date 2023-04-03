Diawara Bakary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diawara Bakary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diawara Bakary kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diawara Bakary ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.