Küçükçekmece Belediyesi, bölücü terör örgütü PKK'nın derneği DİAYDER’e İkitelli’de arsa tahsis ettiği, söz konusu derneğin 5 bin adet takvim masrafını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı ve CHP milletvekili Özgür Karabat'ın DİAYDER'e market alışveriş kartları verdiği iddia edildi. Basında yer alan haberler sonrası DİAYDER merak konusu oldu. Peki DİAYDER nedir? | Amacı ne? | DİAYDER başkanı kimdir? Ne iş yapar? İşte ayrıntılar...

DİAYDER NEDİR?

DİAYDER'in açılımı: Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir.

DİAYDER AMACI NE?

DİAYDER, Diyarbakır’da din adamları arasında sosyal ilişkileri geliştirmek için kurulmuştur.

Diyarbakır'da yaşayan din adamları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için kurulduğu öne sürülen derneğin toplum örgütleri gibi sorunların çözümüne yönelik yasal, demokratik faaliyetlerde bulunmayı amaçlayarak kurulduğu yer alan bilgiler arasında. Dernek, Turgut Özal Bulvarı’ndadır.

DİAYDER BAŞKANI KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'dır. Ekrem Baran'ın ve ve Demokratik İslam Kongresi üyesi Mehmet Nas'ın da araların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dernek üyeleri Hakkında hazırlanan iddianamede, CHP-PKK ilişkisi net şekilde ortaya çıkmıştır.

SÜPHELİLERİN 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLAMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETME' VE 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR

DİAYDER, yönelik PKK ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda 23 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 335 sayfalık iddianamenin detayları şu şekilde:

Şirinevler'de faaliyet gösteren derneğin, KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğünün öne sürülmesi üzerine DİAYDER'in web sitesindeki örgütsel öğeler, internet sitesinde Kürt sorununa ilişkin düzenlenen anket çalışmasının örgütsel temeli, üyelerinin 2013'ten bugüne yaptıkları basın açıklamaları, katıldıkları eylemler ve örgütsel beyanlarının "PKK perspektifine" uyduğu görüldü.

Öte yandan şüphelilerden Mehmet İ.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gassal olarak alınmasında DİAYDER yöneticilerinin referans olduğunu ifade ederek, kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek sayesinde işe alındığını aktardı.

Mehmet İ., bu kişilerle belediyeye ilk girdiklerinde maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylediklerini belirtti. Mehmet İ'nin ifadesinde bu kişilerin derneğe para verip vermediklerini bilmediğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden DİAYDER'e market yardım kartlarının örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıldığı da iddialar arasında.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan bugün İçişleri Bakanlığından da konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenlerden bazıları FETÖ ile iltisaklı'' ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP ve bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar ve şikayet alındığını ve bu kapsamda elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlıkça özel teftiş başlatıldığını belirtti.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

455 PKK/KCK,

80 DHKP-C,

20 MLKP,

2 MKP,

ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine,

Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

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