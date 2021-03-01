DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10’u yayımladı.
2020-DİB-MBSTS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir bölümü erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
2020-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.