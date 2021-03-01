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DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10’u yayımladı.

DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı

2020-DİB-MBSTS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir bölümü erişime açıldı. 

Sınava başvuran adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

2020-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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