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DİB MBTS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı!

DİB MBTS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? DİB MBTS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2020-DİB-MBSTS) giriş belgeleri yayımlandı. İşte detaylar...

DİB MBTS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı!

ÖSYM, 2020-DİB-MBSTS için sınav giriş belgelerini erişime sundu. Binlerce aday salgın nedeniyle 27 Şubat 2021 tarihine ertelenen DİB MBTS sınavı için giriş yerlerini öğrenmek istiyordu. İşte çıktı alabileceğiniz DİB MBTS sınav giriş belgesi...

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 YAYIMLANDI MI?

DİB MBTS giriş belgeleri ÖSYM sitesi üzerinden yayımlandı. 

DİB MBTS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.

DİB MBTS GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİB MBTS TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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