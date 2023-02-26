Dickson Afoakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Afoakwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dickson Afoakwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dickson Afoakwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dickson Afoakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Afoakwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dickson Afoakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Afoakwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dickson Afoakwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dickson Afoakwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dickson Afoakwa 26 Nisan 1998 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dickson Afoakwa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dickson Afoakwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Dickson Afoakwa'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dickson Afoakwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dickson Afoakwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dickson Afoakwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dickson Afoakwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Brest

1 Temmuz 2017 yılında Gomel

31 Aralık 2017 yılında Dynamo Brest

26 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2019 yılında Stellenbosch FC

18 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında Asante Kotoko

Dickson Afoakwa kimdir

Dickson Afoakwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dickson Afoakwa şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dickson Afoakwa nereli

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