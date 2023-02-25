Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dickson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dickson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dickson 6 Eylül 1994 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Eche Dickson Amos Idakwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dickson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dickson'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dickson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dickson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dickson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dickson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2018 yılında KS Besa

21 Ağustos 2019 yılında KF Erzeni

15 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Dickson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dickson şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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