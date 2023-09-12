Dicle Atıksu Arıtma Tesisi projesinde sona gelindi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK işbirliğiyle inşa edilen Dicle Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarında sona gelindi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü doğa dostu projeler ile kent merkezi ve ilçelerde proje çalışmalarına devam ediyor. Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehrinin kirlenmesi önlenecek.

Arıtılan suyun deşarj edilmesi sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ortak yürütülen proje çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Tutşi, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2056 yılına kadar Dicle'nin atıksu sorununu çözecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatını yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçenin altyapısı için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje sayesinde ilçemizin altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)