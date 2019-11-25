Dicle Elektrik Öğretmenler Günü’nü hafta boyunca kutladı

Dicle Elektrik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir hafta boyunca gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ile kutladı.

Dicle Elektrik tarafından hazırlanan program uyarınca, şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan 6 ilin tamamında kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinin yöneticileri, bulundukları illerde belirlenen okulları ziyaret etmeye başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamalar geçen hafta pazartesi günü başlatılarak bir haftaya yayıldı. Bu çerçevede şirket yöneticileri, beraberlerinde götürdükleri küçük bazı hediyelerle okullarda görevli öğretmenleri ziyaret etti ve günlerini kutladı.

Milli Eğitim Müdürleri unutulmadı

Kutlamalar nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, görev yaptıkları illerde Milli Eğitim Müdürlüklerini ziyaret ederek, onların şahsında tüm öğretmenlerin günü kutladı.

Müşteri Memnuniyet Merkezi yöneticilerinden oluşan guruplar ise 24 ayrı okulda 990 öğretmeni ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Siirt'te Dicle Elektrik çalışanları, hafta sonu kutlama için gittikleri Siirt Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda öğretmenleri tatilden yararlanarak okulun demir korkuluklarını boyarken yakaladı. Buradaki kutlama sırasında farklı görüntüler oluştu. Öğretmenler ise, bu özel günlerinde kendilerini hatırlayan Dicle Elektrik'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA