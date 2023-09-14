Dicle Elektrik’in arama kurtarma ekibi, AFAD’dan akredite oldu

Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı çalışmalarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in arama kurma ekibi DAK, AFAD'dan akreditasyon belgesi aldı.

Dicle Elektrik bünyesinde yer alan arama kurtarma ekibi Dicle Arama Kurtarma (DAK) ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Gönüllü çalışanlarından oluşan Dicle DAK ekibi, son olarak AFAD'ın akreditasyon sürecine dahil oldu. AFAD'ın akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan ekip, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olarak çalışmalarını taçlandırdı.

2023 yılının başında olası afet durumlarında faaliyet gösterebilmek adına kurulan DAK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük bir sınav verdi. AFAD'ın koordinasyonuyla, Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 25 kişilik DAK ekibi, çok sayıda arama kurtarma çalışmasında etkin rol oynadı. Ekip, depremin ardından eğitimlerine devam ederek AFAD Başkanlığı Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon belgesi için başvuruda bulundu.

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Ulusal akreditasyon kazandı

Birçok farklı departmanda çalışan personelin bulunduğu DAK ekibi, AFAD uzmanları tarafından çeşitli kriterler üzerinden denetlendi. Olası afet bölgelerinde koordinatlara nasıl ulaşılacağı, üs kurma, intikal yöntemleri, afet alanında davranış, ilk yardım, personel araç ve alan güvenliğini sağlama, telsizle haberleşme, enkaza girme ve enkaz kaldırma faaliyetlerini kapsayan denetim sürecinden başarıyla geçen DAK, ulusal akreditasyon kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, başarılarından dolayı DAK ekibini tebrik ederek, ekibin sektörde AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olduklarını vurguladı. Tüzün, "DAK ekibinin deprem felaketinde gösterdiği üstün çaba, zaten büyük bir başarıydı. Umarız başka bir afetle karşılaşmayız ancak olası bir durumda, DAK ekibimizin azim ve başarısıyla önemli katkılar sunacağına inancım tam. Bu süreçte gönüllü olarak görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Afet yönetiminde elektrik dağıtım şirketlerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Tüzün, "Doğrudan kamu hizmetine dayalı bir iş kolunda çalışan elektrik dağıtım şirketleri, afet ve acil durumlarda ilgili bakanlık ve ilgili kurumlarla koordinasyonlarını üst düzeyde tutmaları gerekiyor. Bu tür kriz ve olası afet durumlarında dağıtım şirketleri ilk etapta hızlı bir şekilde elektrik enerjisi tedarikini sağlamaları, temel öncelikleri arasında yer alıyor. Enerji tedariki dışında, bölgeye insani yardım, arama kurtarma ve lojistik destekler konusunda önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor. AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) tabi olan şirketimiz, diğer dağıtım şirketleri gibi afet durumlarında yapılacaklarını çok önceden belirleyerek kriz ve afet planını oluşturmuş durumda. Diğer taraftan Dicle Elektrik'in de dahil olduğu Yerel Düzey Afet Enerji Grubu Operasyon Planı (YDAEGOP) çerçevesinde, afet anında verilecek destek planı da her yıl güncellenerek olası afetlere anında müdahale etmek bilinciyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)