Dicle Elektrik’ten başarılı personele ödül

Dicle Elektrik, kısa süre önce sorumluluk bölgesinde bulunan 6 ilin tamamında kurduğu Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan başarılı çalışanlarını ödüllendirmeye devam ediyor. Diyarbakır ve Batman'dan sonra Mardin'deki Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan başarılı müşteri temsilcisi Emine Patır plaketle ödüllendirildi.

Mardin'de gerçekleştirilen ödül töreninde Dicle Elektrik Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse, İl Müdürü Memet Bulut, Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, merkezin Mardin yöneticisi İbrahim Adın ve ödül almaya hak kazanan müşteri temsilcisi Emine Patır hazır bulundu. Patır'a ödülünü Akif Köse verirken, tören nedeniyle konuşan Yaşar Arvas, müşteri memnuniyetinin önemine değindi.

Müşterilerin ilk karşılandığı yer olan bu merkezde güler yüzlü ve hızlı hizmet sunmanın önemli olduğunu belirten Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Arvas, müşterilerin işlemlerinin kısa sürede çözülmesi ve buradan mutlu ayrılmaları gerektiğinin de altını çizdi. Arvas, müşteri memnuniyeti konusunda verilen hizmette fark yaratan ve şirkete artı değer katan çalışanları ödüllendirmeyi sürdüreceklerini de kaydetti.

Kaynak: İHA