Dicle Elektrik’ten bilgilendirme ve bilinçlendirme ziyaretleri

Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını anlatmak, bu sırada israf ve kayıt dışı tüketimin zararları konusunda abonelerini bilinçlendirmek amacıyla sorumluluk bölgesinde köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde de ilçe yöneticisi Gökhan Tan, yıl içerisinde 145 kilometrelik hat bakımının yanında onarım, yenileme ve trafo güçlendirme çalışması yapılan köyleri ekibi ile birlikte ziyaret etti. Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nın da üzerinde hassasiyetle durduğu tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulması faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü ziyaretler sırasında abonelerle sağlıklı iletişim kurmanın yanında bilinçlendirme konularında hassasiyet gösteriyor. Bu çalışmaların gerçekleştirildiği ilçelerden Gercüş'te şirket yöneticisi Gökhan Tan, ziyaret ettiği belde ve köylerdeki vatandaşlara bu güne kadar yaptıkları çalışmaları anlatırken, kayıt dışı elektrik kullanımının zararlarını anlatıyor.

İsraf ve kayıt dışı kullanıma dikkat çekildi

Son olarak Kayapınar beldesinin yanı sıra Geçit ve Yamanlar köylerini ziyaret eden Tan, vatandaşların ve muhtarlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Samir Özhan'ı da ziyaret eden Tan, bu ziyaretlerinde bölgenin elektrik şirketi olarak abonelerin sorunlarına her zaman duyarlı olduklarını ve bu kapsamda 2019 yılında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Vatandaşlardan kış mevsimi ile birlikte sorunlara neden olabilecek olası israf ve kayıt dışı elektrik kullanımı konusunda duyarlı olmalarını isteyen Tan, tüm iletişim kanallarının açık olduğunu, isteyen herkesin günün 24 saati kendilerine rahatlıkla ulaşabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA