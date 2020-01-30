Dicle Elektrik'ten elektrik pano ve trafolarına müdahaleye ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yetkisiz kişilerin elektrik pano ve trafolarına müdahale etmemesi gerektiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, olası bir arızada vatandaşların emniyet şalterlerine müdahale etmemesi gerektiği belirtildi.

Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki yerleşim birimlerinde elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanılması yüzünden özellikle kış mevsiminde trafolara aşırı yük bindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşırı ısınmanın trafolarda patlama veya yangınlara yol açmaması için emniyet şalterleri atıyor. Şalterin, gerekli soğuma sağlandıktan sonra yetkililerce kaldırılması gerekiyor. Ancak zaman zaman vatandaşlar, elektrikten uzun süre mahrum kalmamak için soğumayı beklemeden pano kilitlerini kırarak şalterleri kendileri kaldırıyor. Panolara bu şekilde müdahalelerin ölümcül kazalara neden olabileceği konusunda sıklıkla uyarılarda bulunuyoruz. Kilidi kırık panoları tespit ettiğinde zaman geçirmeden gerekli onarımı yapıyor. Sorumluluk bölgemizde her yıl 15 binin üzerinde pano ve trafo kilidi bu yüzden yeniliyor."

Açıklamada, ayrıca Dicle Elektrik tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet şalterini kaldırmaya çalışan bir çocuğun elektrik akımına kapıldığı ve yaralandığı aktarıldı.





Kaynak: AA