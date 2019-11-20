Dicle Elektrik’ten istihdama büyük katkı

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alan Güneydoğu'da istihdama en büyük katkıyı bölgedeki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik yapıyor. Enerji şirketi, 2013 yılında gerçekleştirilen özelleşme öncesinde 2 bin 809 olan personel sayısını yaklaşık 2 buçuk kat arttırarak 6 bin 417'ye çıkardı. Şirketteki çalışan sayısı güvenlik ve temizlik hizmetleri ile birlikte 7 binin üzerine çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük özel şirketi konumunda bulunan Dicle Elektrik, oluşturduğu istihdam ile bölgenin yanı sıra ülkenin de önemli sorunlarından olan işsizliğe ciddi anlamda katkı sağlıyor. Her geçen gün çalışan personel sayısını artıran enerji şirketinde özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılının ortalarına kadar sadece 2 bin 809 kişi çalışıyordu. Devir sonrası bölgenin mevcut enerji altyapısını geliştirip güçlendirmek için adeta yatırım atağı başlatan Dicle Elektrik, çalışan personel sayısını 6 yılda yaklaşık 2 buçuk kat artırıp 6 bin 417'ye çıkararak istihdam konusunda adeta bir rekora imza attı.

En fazla mühendis istihdam eden şirket

Dicle Elektrik, 530 mühendis çalışanı ile bölgesinde en fazla bu meslek erbabını çalıştıran şirket konumunda bulunurken, Türkiye genelinde de en fazla mühendis çalıştıran şirketler arasında yer alıyor. Şirkette 530 mühendisin yanı sıra 79 yönetici, 618 uzman, 976 uzman yardımcısı, 4 bin 102 tekniker ve teknisyen, 58 ise avukat görev yaparken, farklı meslek guruplarından ise 48 kişi görev yapıyor.

Çalışanların departmanlara dağılımına bakıldığında ise en çok personel bin 982 kişi ile arıza onarım ve bakım ilk sırada yer alıyor. Müşteriler kısmında bin 333, kayıp kaçakta bin 105, yatırım işletmede 685, destek hizmetlerinde 559, endeks okumada 313, kesme açmada 268 ve hukuk biriminde 172 kişi görev yapıyor. Şirkette güvenlik ve temizlik hizmetlerinde çalışanlar ile birlikte toplam istihdam sayısı 7 bini aşıyor.

Sahada 380 teknikere daha ihtiyaç var

Bölgede en fazla istihdam sağlayan şirket olan Dicle Elektrik, ihtiyaca paralel olarak çalışan personel sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, özellikle sahadaki çalışan kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda şirketin sahada görevlendirmek üzere 380 teknikere ihtiyaç duyduğu, ancak bölgede bu sayıda teknik eleman bulmakta zorlandığı öğrenildi.

Gelecek nesillere yatırım yapıyor

Dicle Elektrik, bölge üniversiteleri ile geliştirdiği projelerle yarının nesillerine yatırım yaparak nitelikli iş gücü oluştururken, bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kurumsal sosyal sorumluluk projelerini de devreye alacak olan bölgenin enerji şirketi, istihdama olduğu kadar bölgenin kültürel ve sosyal gelişimine de katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA