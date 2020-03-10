Dicle Gençlikspor’dan maça davet

Dicle Gençlikspor Teknik Direktörü ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ramazan Özyurt, pazar günü Dicle'de Diyarbakır Kartal 1903 takımıyla saat 14.00'de oynayacakları maça ilçe halkını davet etti.

Özyurt ilk maçta, rakibleri Diyar 21 takımını 8 – 2 skorla iyi bir farkla yendiklerini ve B Grubunda liderliklerini sürdürdüklerini dile getirdi. Özyurt, "Sporcularımızla beraber hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki pazar günü saat 14.00'te Dicle'de yapılacak olan Diyarbakır Kartal 1903 ile oynayacağımız maçın hazırlıklarımız devam etmektedir. 7'den 70'e tüm Dicle halkını bu maça davet ediyoruz. Amacımız maçı kazanarak, 3 puanı bizlere her zaman destek olan ilçe kaymakamımıza ve tüm Dicle halkına hediye etmektir. Dicle'deki tüm spor severleri, pazar günkü planlarını iptal ederek, oynayacağımız maçta yanımızda, arkamızda olmalarını, taraftar olarak desteklerini bekliyoruz. Bunun için Dicle'deki tüm spor severleri, pazar günü oynayacağımız maça davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA