Dicle Nehri'nde ağa 60 kiloluk turna balığı takıldı

BATMAN'da balıkçı Ender Saydan, Dicle Nehri'nde ağla yakalanan 60 kiloluk turna balığını kilosunu 30 TL'den satışa sundu.

Batman'daki akarsulara açılan balıkçılar, avladıkları turna ve sazan balıklarıyla dönmenin sevincini yaşıyor. Dicle Nehri'ne attıkları ağla 60 kilo ağırlığındaki turna balığını yakalan balıkçılar, tezgahta satışa sundu. Bu yıl, akarsularda turna ve sazan balıklarının çok fazla olduğunu anlatan balıkçı Enver Saydan, "Balığın artmasıyla vatandaşlar daha ucuz balık yeme fırsatı buluyor. Kalite ve fiyatlar tezgaha yansıdı. Şu anda turna ve sazan zamanının olması vatandaşlara yarıyor. Şu anda turnanın kilosu 30 TL'den satılıyor. Vatandaşlar daha çok balık tüketsin istiyoruz. Ağla yakaladığımız 60 kiloluk turna balığını bütün alanlar kilosunu 30, kiloyla alacak olanlara ise 40 liraya satıyoruz. Şifa olan turnalar diğer balık çeşitlerine göre daha çok satılıyor. Tezgaha bıraktığımız gibi alıcısı çıkıyor" dedi.

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Kaynak: DHA