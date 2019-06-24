Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Salih aranıyor

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Salih Karakoyun (20), akıntıya kapılarak, kayboldu. Karakoyun'un bulunması için AFAD, polis ve belediye ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün, Cizre'ye bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Nehri kenarına arkadaşlarıyla piknik yapma giden Salih Karakoyun, serinlemek için suya girdi. Karakoyun'un bir süre akıntıya kapıldığını gören arkadaşları, polise haber verdi. Bu sırada çevredeki bazı kişiler de nehre girerek, genci kurtarmak istedi; ancak başaramadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile Cizre Belediyesi'nden su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, botlarla açıldıkları nehirde arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve Belediye Başkanı Berivan Kutlu da nehir kenarına gelip, çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

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DHA