Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince hastane anabilim dalı başkanlarına yönelik yenilenen yoğun bakım ve klinikler, yapılan faaliyetler, genel mali işleyiş, karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince hastane anabilim dalı başkanlarına yönelik yenilenen yoğun bakım ve klinikler, yapılan faaliyetler, genel mali işleyiş, karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, hastanenin yenilenen klinik ve yoğun bakımların devreye alınma süreçleri, hastanenin genel mali durumu, birimlerin yıllık malzeme planlaması, tasarruf tedbirleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler, genel işleyiş, yapılan yenilikler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Toplantı sonucunda hastanenin kalite ve verimlilik standartlarını arttırarak alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler için gerekli planlamalar yapıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik hastanede uygulanması düşünülen tedbirleri, satın alma süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için birimlerde ihtiyaçların yıllık planlanması ve buna göre istem yapılması, personele yönelik cihaz kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmasına yönelik yapılacakları müzakere etti. Hastanede sağlık hizmeti verilen anabilim dalı başkanlarının katkı ve önerileri dinlendi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak, bugüne kadar sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde mali kaynakları verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Başhekim Akdağ, bundan sonraki süreçte de bu hususlara istisnasız bir şekilde riayet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Akdağ, "Hastanemizde sağlık hizmetinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile bundan sonraki süreçlerde yapılacak planlamaları uygulayarak, Hasta ve çalışan memnuniyetinin en yüksek derecelere getirilmesi için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunan anabilim dalı başkanlarına ve hastane idari yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya Başhekim Akdağ, sağlık hizmeti sunulan tüm anabilim dalı başkanları ve hastane idari yönetimi katıldı.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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