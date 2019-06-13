Dicle Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde 5 bin 120 öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu. Törenin ardından rektör Prof.Dr. Talip Gül, öğrencilerle davul- zurna eşliğinde halay çekti.

Dicle Üniversitesi 2018- 2019 akademik yılı mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Rektör Prof.Dr. Talip Gül, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, öğretim üyeleri ve görevlileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Dicle Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nun, Türkçe ve Kürtçe yöresel danslardan oluşan gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, mezun olan öğrencilerin her birinin ayrı bir değer olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, "Ülkemizin en köklü ve güçlü üniversitelerinden biri olan Dicle üniversitemiz, bugün ilimiz ve ülkemiz adına her biri ayrı bir değer olan, mezun oldukları fakülteleri sonrasında ülkemizin gelişme, kalkınma ve ilerlemesine çok büyük katkılar sunacak olan 5 bin 120 gencimizi mezun ediyoruz. Ülkelerin en büyük zenginliği ve gücü, yetişmiş, bilgili, ahlaklı insan gücüdür, eğitilmiş genç nüfusudur. Eminim ve inanıyorum ki, biz üniversitemizde bugün mezun olan bütün gençlerimiz, bu amacı ve ideali taşıyan, bunu özümseyen ve bu doğrultuda kendisinin gelecek yolculuğunda ülkesinin kalkınma ve gelişme beklentilerini karşılayabilecek olan bireylerdir. Hayat hepinize güzellikler taşısın, beklediklerinizle sizi buluştursun. Önce iman, sonra sağlık ve başarı hep sizlerle olsun. Sizleri seviyor, güveniyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Rektör Prof.Dr. Talip Gül ise Dicle Üniversitesi'nin son yıllarda Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girmeyi başardığını ifade ederek, "Yine Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden birisi olması, bize mutluluk vermiştir. Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemi kapanıyor, başka bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Mezun olmanın ve meslek sahibi olmanın gururunu ve sevincini yaşıyorsunuz. Bundan sonraki dönemde, mesleklerinizde daha iyi yerlere gelmeye çalışmalısınız. Mezuniyetinizin sizlere, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Bölümlerini dereceyle bitirenlere ödül verilen törende, öğrenciler hep birlikte keplerini havaya attı. Törenin ardından Rektör Prof.Dr. Talip Gül, öğrencilerle birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti.

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DHA