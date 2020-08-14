Skandalın adresi bu kez de Dicle Üniversitesi

Türkiye geçtiğimiz günlerde Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın kızı ve Trabzon Üniversitesi'nde akademisyen olan bir profesörün akrabası için açılan 'kişiye özel ilan' haberleriyle çalkalandı. Bu ilanların etkisi henüz devam ederken bir skandal haberi de Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden geldi. Personel Daire Başkanlığı tarafından açılan sözleşmeli diyetisyen alımı ilanında, kriterlere uyan tek kişi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal'ın kızı Süheyl Betül Topal oldu.

İKİ KİŞİLİK KADROYU REKTÖRÜN KIZI DOLDURDU

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından 28 Haziran tarihinde resmi gazetede yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Yayınlanmasının ardından onlarca kişi üniversitede sözleşmeli personel olmak amacıyla ilana başvururken başkanlık, resmi sitesi üzerinden kadro alan kişileri duyurdu. İki kişinin alınacağı söylenen ilan için açıklanan sonuçta yalnızca bir kişinin kadroya girmesi ve o kişinin de KPSS puanı 70 olan, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal'ın kızı Süheyla Betül Topal olması büyük tepki topladı.

"PUANI BİZDEN DÜŞÜK, KRİTERLERE UYMUYOR"

KPSS'den aldığı puanın 78 olduğunu söyleyen ve ismini açıklamayan bir diyetisyen, kendisinin de ilana başvurduğunu fakat kadroya kendisi yerine KPSS puanı daha düşük birisinin alındığını, kadroya alınan kişinin belirtilen üç kritere de uymadığını iddia ederek, "Haziran ayında Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün alım duyurusunu görünce bende başvurdum. Sonuçlara bakmak için bugün Dicle Üniversitesi’nin web sitesine baktım. Puanı bizden düşük olan birinin alındığını gördüm. Bu beni gerçekten şok etti. Üstelik kadroya alının kişi yeni mezun olmuş biri. Aranan 3 kritere de uymuyor. Ne yazık ki bir dayımız olmadığı için böylesi hukuksuzluklarla karşılaşıyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Gerekli girişimlerde bulunacağım. Hem Rektörlük hem de Personel Daire Başkanlığı’na başvuru yapıp duruma itiraz edeceğim." dedi.

"KURUMLAR ŞEFFAFLIKTAN UZAK, ADALET DUYGUSUNU ZEDELİYOR"

Sırf dekanın kızı olduğu için ona özel kadro açıldığını ve bunun diğer adaylara saygısızlık olduğunu belirten diyetisyen, "Kurumların şeffaflıktan uzak duruş sergilemeleri hepimizi incitiyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Rektörlüğün bu durumu düzeltmesi lazım. Hakkıyla girmişse zaten diyeceğimiz bir şey yok. Ancak sırf dekanın kızı diye özel kadro açılıyor ve işe alınıyorsa bu hepimize saygısızlıktır." şeklinde konuştu.

"BİR SIKINTI VARSA DÜZELTİLİR"

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü pozisyonunda görev alan Mehmet Okur ise yaptığı açıklamada, adayların şartları karşılamadığı için alınmadığını, itirazlarını dilekçeyle belirtmeleri gerektiğini söyleyerek, "Eğer alımda bir sıkıntı varsa adayların bizi araması lazım. Adaylar alınmamışsa kesinlikle şartları uymamıştır ondan dolayı alınmamışlardır. Adayların bir itirazı varsa bize başvurur ya da dilekçe yazar komisyonda bu itirazı değerlendirir, eğer bir sıkıntı varsa düzeltilir. Adayların şartları tutmadığından dolayı tek bir kişi alınmış." ifadelerine yer verdi.

"SÖZ VERİYORUM HAKSIZLIK VARSA DÜZELTECEĞİM, MERAK ETMEYİN"

İddialara yanıt veren bir diğer isim ise Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Talip Gül oldu. "Hakkı yenen arkadaş dilekçe verirse inceleme başlatırız. Onun dışında bir haksızlık yok. Kadroya alınan kişinin yeni mezun olup olmadığını ise inceleteceğim. Size söz veriyorum, kadroda bir haksızlık varsa iptal ettireceğim.” şeklinde konuşan Gül, açıklamasına, "Hakkı yenen arkadaş dilekçe verirse inceleme başlatırız. Onun dışında bir haksızlık yok çünkü buna komisyon karar veriyor. Şartları yerine getirip de şu an iki tane kadro açmışız oraya, bir tanesi şartları yerine getirmiş yerleşmiş oraya, ondan sonra bir kadro boş kalmış. Şahsa özel bir şey yok. Ama mağduriyet varsa dilekçe versinler biz inceleme başlatırız. Açtığımız kadrolara 10 bin 450 kişi başvurdu. Biz kurumun menfaatlerini gözeterek tecrübe şartı oluşturduk. 260 tane tecrübesiz elemanı, hemşireyi laborantı, fizyoterapisti alırsak dikkat çeker. Dolayısıyla biz bazı kadrolara bir kısmı tecrübeli olsun diye koyduk. Mesela 120 tane hemşire aldık kadro verdik, bunların 40 tanesine tecrübe şartı koyduk. Tecrübesiz bir hemşire alırsanız yapamazsınız ki, tecrübe şartı koysanız bazı kadrolara müracaat bile olmaz. Kadroya alınan kişinin yeni mezun olup olmadığını inceleteceğim O konuda bir inceletme başlatacağım. Size söz veriyorum, kadroda bir haksızlık varsa iptal ettireceğim, merak etmeyin.” ifadeleriyle devam etti. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.



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