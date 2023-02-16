Dida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dida 3 Nisan 1988 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Valdemar Pereira Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dida Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dida'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Didaboyu ve yaşı kaç

Dida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında América-RN

13 Ağu 2014 yılında Olhanense

21 Ocak 2015 yılında Sampaio Corrêa

25 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2016 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2017 yılında Paranavaí

4 Aralık 2017 yılında ASA

14 Ocak 2019 yılında Portuguesa

28 Ekim 2020 yılında Piracicaba

27 Ocak 2021 yılında ASA

18 Ocak 2022 yılında CRAC (GO)

14 Nisan 2022 yılında CS Sergipe-SE

1 Ağu 2022 yılında AA Anapolina

29 Eylül 2022 yılında CS Sergipe-SE

Dida kimdir

Dida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dida şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dida nereli

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