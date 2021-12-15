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  3. Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine "Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar" diyerek seslendi! "Hodri meydan, ya herro ya merro!"

Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine "Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar" diyerek seslendi! "Hodri meydan, ya herro ya merro!"

Didem Arslan programında ele alınan bir olayın diğer gündüz kuşağı programları tarafından ekrana taşınmak istemesine sinirlenerek, rakiplerine açtı ağzını yumdu gözünü.

Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına kayıp çocuğu Yasin'in bulunması için başvuran baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiği olayın aydınlatılmasını istemişti. Anne Ümmü Şahin ile birlikte sığınma evinde kaldığını söyleyen bir kadın ise olayla ilgili yeni detaylar vererek annenin yanında 1 buçuk yaşındaki bir kız olduğunu ve anlattıklarının yalan olduğunu söyledi.

Olayla alakalı olarak diğer benzer programların kendi konuklarını arayarak ekrana taşımak istemesine öfkelenen Didem Arslan Yılmaz adeta canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar diyerek seslendi! Hodri meydan, ya herro ya merro!

"PROGRAMI KÖTÜLÜYORLAR"

"Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar" diyerek sözlerine başlayan Didem Arslan Yılmaz, "Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar diyerek seslendi! Hodri meydan, ya herro ya merro!

"YANINIZDA ÇALIŞAN O KÖPEKLERE SAHİP ÇIKIN"

Öfkesi bir türlü dinmeyen ünlü sunucu, "Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü... Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meyda, ya herro ya merro!" dedi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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