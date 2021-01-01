Müge Anlı ile reyting yarışına giren Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de yayımlanan canlı yayın programı hafta içi her gün 15.15'te seyircinin beğenisine sunuluyor. 1 Ocak Cuma günü heyecanla programı bekleyen seyirciler Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını Show TV'nin bugünkü yayın akışında göremeyince meraklandı. Peki Didem Arslan bugün canlı yayın neden yok? 1 Ocak Cuma Didem Arslan programı kaldırıldı mı?

1 OCAK CUMA DİDEM ARSLAN PROGRAMI KALDIRILDI MI?

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayın programları bugün yayımlanmayacak.

1 Ocak Cuma Esra Erol var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok?

1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?

DİDEM ARSLAN BUGÜN CANLI YAYIN NEDEN YOK?

1 Ocak Cuma günü yılbaşı dolayısıyla bir çok program tatile girdi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı da onlardan biri oldu. Hafta içi her gün yayımlanan canlı yayın programı Pazartesi yeniden ekranlarda olacak.

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