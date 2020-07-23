Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı!

Habertürk TV'nin sembol isimlerinden olan Didem Arslan Yılmaz, kanaldan ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, Ciner Medya çatısı altında bulunan Show TV'de alacağını bildirdi.

Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun.” ifadelerini kullandı.

AYRILIP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Uzun yıllar boyunca Habertürk'te çalıştıktan sonra CNN Türk'e geçen Yılmaz, 2016 yılında Habertürk'e geri dönmüştü.