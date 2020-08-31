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  3. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yayın hayatına giren Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında değişiklik yapıldı. Müge Anlı'nın ekranlara dönmesiyle reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Yeni yayın döneminde Show TV ekranlarında başlayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının her zamanki saatinde başlamaması soru işaretlerine neden oldu. Peki Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

9.30'da yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yeni yayın saati 15.15'te Show TV ekranlarında olmaya devam edecek.

Müge Anlı'nın ekranlara dönmesinden sonra reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hakkında önemli bir karar alındı. Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişiklik yaşandı.

REYTİNGLER DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın ekrana dönmesiyle Arslan'ın programı reyting sıralamasında ilk 100'e giremedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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